POL-KLE: Geldern: 23-jährige bei Alleinunfall mit Motorrad schwerverletzt
Geldern (ots)
Schwere Verletzungen erlitt eine 23-jährige Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag (13. September 2025) um 15:45 Uhr auf der Straße Zitterhuck in Kapellen ereignete. Die Willicherin fuhr in Begleitung eines weiteren Kradfahrers in Richtung Geldern. In einem Kurvenbereich kam sie mit ihrem Krad ohne Fremdeinwirkung zu Fall und verletzte sich hierbei schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, wo sie zur weiteren Behandlung verblieb. (se)
