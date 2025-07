Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Vorfahrtsverletzung fordert eine leicht verletzte Person

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 24.07.2025, gegen 16:30 Uhr befuhr eine 35-jährige Honda-Fahrerin die L152 von Rickenbach in Richtung Willaringen. Ein 70-jähriger Opel- Fahrer kam von der L155 von Bergalingen und wollte nach links in die L152 in Richtung Rickenbach einbiegen. Dabei missachtet er nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt der Honda-Fahrerin, die noch durch Ausweichen versuchte, den Unfall zu verhindern. Dies gelang nicht und beide Autos kollidieren im Kreuzungsbereich. Der Opel wurde durch den Aufprall gegen die Leitplanke abgewiesen. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt mindestens 10.000 Euro. Durch den Unfall wurde die Honda-Fahrerin leicht verletzt, das ebenfalls im Auto befindliche Kleinkind blieb unverletzt.

