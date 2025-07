Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Einbruch in Schule

Freiburg (ots)

In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, 24.07.2025, gelangte bislang unbekannte Täterschaft auf noch nicht geklärt Art und Weise in das Innere der Schule in Unterlauchringen. Es wurde versucht, mehrere Büroräume gewaltsam zu öffnen, was augenscheinlich nicht gelang, weshalb sich die Täterschaft nach bisherigen Erkenntnissen ohne Beute aber nach Hinterlassen eines erheblichen Sachschadens vom Tatort entfernte. Der Polizeiposten Tiengen (Tel.: 07741 8316 283) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Verdächtiges rund um die Schule in Unterlauchringen festgestellt haben. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Waldshut unter 07751 8316 531 Hinweise rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell