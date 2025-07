Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Verkehrsunfall wegen mutmaßlichen Versagen der Bremsen

Freiburg (ots)

Wegen einem mutmaßlichen Versagen der Bremsen kam es am Donnerstag, 24.07.2025, gegen 22.45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Hohe-Flum-Straße und wollte zum Pendlerparkplatz an der Bahnhaltestelle Schopfheim West abbiegen. Nach eigenen Angaben der 20-jährigen Fahrerin haben in einer Kurve die Bremsen des Pkws versagt. Sie habe die Handbremse gezogen und dabei die Kontrolle über den Pkw verloren. Im weiteren Verlauf steuerte der Pkw auf ein Firmengelände zu und kollidierte dort mit einem parkierten Anhänger sowie größeren Steinen. Auf der Beifahrerseite liegend kam der Pkw zum Stehen. Die 20-jährige Fahrerin sowie ihre 20-jährige Mitfahrerin konnten den Pkw selbstständig verlassen. Beide wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw sei ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell