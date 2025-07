POL-FR: Rheinfelden: Zwei Fenster am Jugendhaus eingeworfen

Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, 23.07.2025 bis Donnerstag, 24.07.2025, entwendete eine unbekannte Täterschaft mehrere Fahrräder im Stadtgebiet von Lörrach. Am Mittwoch, 23.07.2025, in dem Zeitraum zwischen 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr, wurde ein schwarzes Pedelec der Marke Cube entwendet. Es stand verschlossen an einem Fahrradständer bei einer Kirche in der Tumringer Straße. Der Diebstahlschaden wird auf etwa ...

