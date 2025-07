Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mehrere Fahrräder entwendet

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 23.07.2025 bis Donnerstag, 24.07.2025, entwendete eine unbekannte Täterschaft mehrere Fahrräder im Stadtgebiet von Lörrach. Am Mittwoch, 23.07.2025, in dem Zeitraum zwischen 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr, wurde ein schwarzes Pedelec der Marke Cube entwendet. Es stand verschlossen an einem Fahrradständer bei einer Kirche in der Tumringer Straße. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 1.100 Euro geschätzt. Ebenfalls am Mittwoch, in dem Zeitraum zwischen 16.00 Uhr bis 18.45 Uhr, wurde ein weiteres Pedelec der Marke Cube entwendet. Auch dieses Pedelec stand verschlossen an einem Fahrradständer in der Untere Wallbrunnstraße. Der Neupreis des Pedelec betrug 2.800 Euro. In dem Zeitraum von Mittwoch, 23.07.2025, 17.30 Uhr bis Donnerstag, 24.07.2025, 05.00 Uhr, wurde ein in der Wintersbuckstraße bei einem Hochhaus stehendes schwarzes Pedelec der Marke Haibike entwendet. Dieses Pedelec stand an einem Fahrradständer und war mit zwei Schlössern gesichert. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 900 Euro geschätzt. Auch von Mittwoch bis Donnerstag, in dem Zeitraum zwischen 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr, wurden aus zwei separaten Kellern insgesamt drei Fahrräder entwendet. Die unbekannte Täterschaft gelangte vermutlich über eine Tiefgarage in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Kirchberg". In dem Keller wurden zwei Abteile aufgebrochen. Aus einem Kellerabteil wurde ein E-Mountainbike der Marke Cube entwendet. Der Neupreis des E-Mountainbike betrug 3.700 Euro. Ein zweites Fahrrad, welches sich auch im dem Kellerabteil befand, wurde nicht entwendet. Aus dem zweiten Kellerabteil wurde ein E-Mountainbike der Marke Haibike sowie ein Mountainbike der Marke Santa Cruz entwendet. Hier kann die Höhe des Diebstahlschadens noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell