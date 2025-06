POL-LIP: Lemgo. Unfall mit E-Scooter

Lippe (ots) - Eine aufmerksame Bürgerin entdeckte am Donnerstagmorgen (12.06.2025) Einbruchsspuren an einem Imbiss in der Lemgoer Straße und informierte den Besitzer. Unbekannte hatten sich in der Nacht gewaltsam Zugang verschafft und die Kasse mit etwas Bargeld sowie Getränke gestohlen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang bemerkt hat oder weitere Hinweise geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090. ...

