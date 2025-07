Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Wendemanöver mit Omnibus missglückt - Kreisstraße drei Stunden gesperrt

Freiburg (ots)

Aufgrund eines missglückten Wendemanövers eines Omnibusses musste am Donnerstag, 24.07.2025, ab 21.40 Uhr, die Kreisstraße 6351 fast drei Stunden gesperrt werden. Der 62-Jährige Fahrer des Omnibusses befuhr die Kreisstraße 6351 von Riedlingen kommend In Richtung Egringen, als er kurz nach Holzen noch einen Fahrgast in seinem Bus bemerkte. Er wollte den Fahrgast zurück nach Kandern bringen und unternahm mitten auf der Kreisstraße, bei einem Feldweg, ein Wendemanöver. Beim Wendemanöver setzte der Fahrer wohl so weit zurück, dass das Fahrzeugheck des Busses etwa 80 Zentimeter in der Luft hing und in der Folge der Bus aufsaß. Der manövrierunfähige Bus blockierte die komplette Fahrbahn der Kreisstraße sowie den Radweg. Der Bus musste durch ein Schwerlastabschleppunternehmen geborgen werden, was fast drei Stunden dauerte. So lange war die Kreisstraße gesperrt. Hier ist nicht bekannt, wie der Fahrgast wieder zurück nach Kandern gelangte.

