POL-FR: Binzen: Zwei Pedelecs aus Kellerabteil entwendet

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 24.07.2025, gegen 23:40 Uhr befuhr ein 37-jähriger Motorradfahrer die B500 in Richtung Schluchsee. Er sollte durch eine Polizeistreife des Polizeireviers Titisee-Neustadt einer verdachtslosen allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Um sich der Verkehrskontrolle zu entziehen beschleunigte er sein Motorrad und kam in der Folge in ...

mehr