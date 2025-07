Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Aufmerksamer Zeuge stellt Diebstahl fest

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 24.07.2025 gegen 9:40 Uhr stellte ein 58-Jähriger an der Jacke einer vorbeilaufenden Person eine Diebstahlssicherung fest. Zuvor kam ihm diese Person bereits an einem Kleiderständer vor einem Geschäft in der Steinbrückstraße verdächtig vor, weshalb der Zeuge das Polizeirevier Bad Säckingen informierte und dem Tatverdächtigen folgte. Die ankommenden Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen feststellen und die Jacke, die aus einem Bekleidungsgeschäft gestohlen worden war, sicherstellen. Der 22-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zur erkennungsdienstlichen Behandlung zum Polizeirevier verbracht. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell