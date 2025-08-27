Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlene Kennzeichen in Elxleben aufgefunden

Landkreis Sömmerda (ots)

Dienstagabend erhielt die Polizeiinspektion Sömmerda einen Hinweis, dass in Elxleben ein Fiat mit gestohlenen Kennzeichen abgestellt sei. Die Beamten suchten daraufhin den Bereich ab, konnten das Auto jedoch zunächst nicht feststellen. Im Zuge weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass die besagten Kennzeichen einer 54-jährigen Frau aus Erfurt gestohlen worden waren. Der Diebstahl war bis dahin noch nicht angezeigt worden. Gegen 23:45 Uhr suchten die Polizisten die Ortslage Elxleben erneut auf. Dort entdeckten sie den Fiat im Gartenweg mit den gestohlenen Kennzeichen. Die Beamten stellten die Nummernschilder sicher und leiteten gegen den 31-jährigen Fahrzeugnutzer ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Urkundenfälschung ein. (DS)

