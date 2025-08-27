Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erneute Sachbeschädigung durch Graffiti mit Fußballbezug

Landkreis Sömmerda (ots)

Erneut beschmierten Unbekannte im Landkreis Sömmerda eine Fläche mit Fußballbezug. Diesmal wurden im Kölledaer Ortsteil Backleben die Wände einer Scheune mit roter und weißer Farbe besprüht. Bereits zwischen Donnerstag und Freitag voriger Woche hatten unbekannte Täter in Sömmerda eine Trafostation mit Fußballbezug zu einem regionalen Fußballverein verunstaltet. Inwieweit ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist u. a. Gegenstand der Ermittlungen wegen Sachbeschädigung. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße der Einheit in Backleben beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0221984 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (DS)

