PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erneute Sachbeschädigung durch Graffiti mit Fußballbezug

Landkreis Sömmerda (ots)

Erneut beschmierten Unbekannte im Landkreis Sömmerda eine Fläche mit Fußballbezug. Diesmal wurden im Kölledaer Ortsteil Backleben die Wände einer Scheune mit roter und weißer Farbe besprüht. Bereits zwischen Donnerstag und Freitag voriger Woche hatten unbekannte Täter in Sömmerda eine Trafostation mit Fußballbezug zu einem regionalen Fußballverein verunstaltet. Inwieweit ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist u. a. Gegenstand der Ermittlungen wegen Sachbeschädigung. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße der Einheit in Backleben beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0221984 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 07:20

    LPI-EF: Angelausrüstung und Fahrradzubehör aus Kellerabteilen gestohlen

    Erfurt (ots) - Im Tatzeitraum von Montag bis Dienstag brachen unbekannte Täter in zwei Keller von Mehrfamilienhäusern in Erfurt ein. Im Julius-Leber-Ring stahlen sie aus einem Kellerabteil eine Federgabel der Marke "Rockshox" im Wert von etwa 300 Euro. In der Straße Erlhof hebelten Unbekannte ebenfalls einen Keller auf. Dabei beschädigten sie den Schließriegel und ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 07:20

    LPI-EF: Erneut Ladekabel in Erfurt gestohlen

    Erfurt (ots) - Dienstagmittag stellten Zeugen auf einem Supermarktparkplatz in der Eislebener Straße einen Buntmetalldiebstahl fest. Unbekannte durchtrennten vermutlich mit einem Bolzenschneider zwei Ladekabel einer E-Ladestation und stahlen die jeweils zwei Meter langen Kabelstücke. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 5.000 Euro, der verursachte Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Bereits Anfang ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 07:20

    LPI-EF: Einbruch in Restaurant in der Erfurter Altstadt

    Erfurt (ots) - Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen brachen bislang Unbekannte in ein Restaurant in der Erfurter Altstadt ein. Die Täter verschafften sich über den Hintereingang Zutritt zu dem Wohn- und Geschäftshaus und drangen anschließend in die Gasträume ein. Mit einem Hebelwerkzeug beschädigten die Einbrecher die Zugangstür und verursachten dabei einen Sachschaden von rund 500 Euro. Im Küchenbereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren