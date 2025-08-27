PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Restaurant in der Erfurter Altstadt

Erfurt (ots)

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen brachen bislang Unbekannte in ein Restaurant in der Erfurter Altstadt ein. Die Täter verschafften sich über den Hintereingang Zutritt zu dem Wohn- und Geschäftshaus und drangen anschließend in die Gasträume ein. Mit einem Hebelwerkzeug beschädigten die Einbrecher die Zugangstür und verursachten dabei einen Sachschaden von rund 500 Euro. Im Küchenbereich durchwühlten sie mehrere Schränke und entwendeten Bargeld in Höhe von etwa 350 Euro. Die Kriminalpolizei wurde zur Spurensicherung angefordert und hat Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls sowie Sachbeschädigung aufgenommen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
