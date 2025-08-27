Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Restaurant in der Erfurter Altstadt

Erfurt (ots)

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen brachen bislang Unbekannte in ein Restaurant in der Erfurter Altstadt ein. Die Täter verschafften sich über den Hintereingang Zutritt zu dem Wohn- und Geschäftshaus und drangen anschließend in die Gasträume ein. Mit einem Hebelwerkzeug beschädigten die Einbrecher die Zugangstür und verursachten dabei einen Sachschaden von rund 500 Euro. Im Küchenbereich durchwühlten sie mehrere Schränke und entwendeten Bargeld in Höhe von etwa 350 Euro. Die Kriminalpolizei wurde zur Spurensicherung angefordert und hat Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls sowie Sachbeschädigung aufgenommen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell