PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe stehlen Pools und Gartenmöbel aus Baumarkt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es im Norden der Landeshauptstadt zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Gegen 00:30 Uhr durchtrennten bislang unbekannte Täter zwei Schlösser am Bauzaun eines Baumarktes in der Augsburger Straße und verschafften sich so Zutritt zum Außengelände. Dort entwendeten sie verschiedene Waren, darunter mehrere Pools samt Zubehör, Sonnenliegen, Hochbeete sowie diverse Gartenmöbel im Gesamtwert von etwa 1.200 Euro. Der verursachte Sachschaden am Bauzaun beläuft sich auf rund 30 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntag gegen 00:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Baumarktes in der Augsburger Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können. Diese werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0220964 zu melden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 08:49

    LPI-EF: E-Scooter in Sömmerda gestohlen

    Sömmerda (ots) - Samstagvormittag kam es in Sömmerda zum Diebstahl eines E-Scooters. Zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Lucas-Cranach-Straße 94 das ungesicherte Fahrzeug samt Kennzeichen im Wert von etwa 320 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen in der Lucas-Cranach-Straße 94 beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des E-Scooters ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 08:48

    LPI-EF: Hoher Schaden, geringe Beute

    Erfurt (ots) - Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in eine Kindertagesstätte im Erfurter Ortsteil Marbach ein. Die Täter verschafften sich über ein Kellerfenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Mit Gewalt zerstörten sie anschließend eine Bürotür, mehrere Schranktüren sowie einen Tresor. Während die Täter lediglich Bargeld in Höhe von rund 600 Euro erbeuteten, entstand durch die massiven Beschädigungen ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 08:47

    LPI-EF: Unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

    Erfurt (ots) - Montagabend stoppten Polizeibeamte in Erfurt einen 33-jährigen Autofahrer. Gegen 20:00 Uhr war der Mann mit einem Ford in der Stauffenbergallee unterwegs gewesen, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem stand er unter dem Einfluss von Methamphetamin. Bei der Kontrolle stellte sich weiter heraus, dass das Auto nicht zugelassen war. Der Ford war mit gefälschten Kennzeichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren