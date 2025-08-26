Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe stehlen Pools und Gartenmöbel aus Baumarkt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es im Norden der Landeshauptstadt zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Gegen 00:30 Uhr durchtrennten bislang unbekannte Täter zwei Schlösser am Bauzaun eines Baumarktes in der Augsburger Straße und verschafften sich so Zutritt zum Außengelände. Dort entwendeten sie verschiedene Waren, darunter mehrere Pools samt Zubehör, Sonnenliegen, Hochbeete sowie diverse Gartenmöbel im Gesamtwert von etwa 1.200 Euro. Der verursachte Sachschaden am Bauzaun beläuft sich auf rund 30 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntag gegen 00:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Baumarktes in der Augsburger Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können. Diese werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0220964 zu melden. (DS)

