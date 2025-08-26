PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Scooter in Sömmerda gestohlen

Sömmerda (ots)

Samstagvormittag kam es in Sömmerda zum Diebstahl eines E-Scooters. Zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Lucas-Cranach-Straße 94 das ungesicherte Fahrzeug samt Kennzeichen im Wert von etwa 320 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen in der Lucas-Cranach-Straße 94 beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des E-Scooters geben können? Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0220908 zu melden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

