Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Kosmetikstudio

Erfurt (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte in ein Kosmetikstudio in der Erfurter Innenstadt ein. Die Täter hebelten mit Gewalt eine Hintertür auf und gelangten so in die Geschäftsräume. Dort stahlen sie aus einem unverschlossenen Schrank Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich. Während die Beute vergleichsweise gering ausfiel, entstand durch die Beschädigung der Tür ein Sachschaden von rund 800 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell