PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schnuppertag in Sömmerda mit Polizeihunden zum Anfassen

LPI-EF: Schnuppertag in Sömmerda mit Polizeihunden zum Anfassen
  • Bild-Infos
  • Download

Sömmerda (ots)

Die Polizeiinspektion Sömmerda veranstaltet am Freitag, 29.08.2025 in der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr einen Schnuppertag für Personen, die sich für den Polizeiberuf interessieren.

Neben einem Informationsvortrag zur Einstellung und Ausbildung bekommen alle Interessenten die Möglichkeit, die Polizei hautnah zu erleben. So findet eine Dienststellenbesichtigung statt, bei der die Teilnehmer einen Blick in die Gewahrsamszellen werfen, dem Funksprecher bei seiner Arbeit über die Schulter schauen und in einem Streifenwagen probesitzen können.

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung ist die Vorführung des Diensthundewesens. Ein Hundeführer stellt dabei seinen erfahrenen Personenspürhund vor, der eindrucksvoll zeigt, wie vielseitig und zuverlässig Polizeihunde arbeiten. Für leuchtende Augen dürfte zudem eine 17 Wochen alte Hundedame sorgen, die sich noch in der Ausbildung befindet. Der junge Vierbeiner präsentiert erste kleine Übungen und darf im Anschluss auch gestreichelt werden.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung gibt es auf der Homepage der Landespolizeiinspektion Erfurt unter

https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/schnuppertage

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 11:06

    LPI-EF: 25-Jähriger nach Schwarzfahrt in Sömmerda handgreiflich

    Erfurt/Sömmerda (ots) - Am Samstagmorgen fuhr ein 25-Jähriger ohne gültiges Ticket mit dem Zug von Erfurt nach Sömmerda. Gegen 05:20 Uhr wurde er von einem Zugbegleiter kontrolliert. Der Mann reagierte sofort aggressiv und drohte dem Bahnmitarbeiter mit Schlägen. Kurz nach der Ankunft in Sömmerda unterzogen Polizisten den Schwarzfahrer einer Kontrolle. Zunächst ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 11:05

    LPI-EF: Kripo-Beamter bei Angriff in Erfurt leicht verletzt

    Erfurt (ots) - Freitagnacht kam es in Erfurt zu einem tätlichen Angriff auf einen Kripo-Beamten. Gegen 23:55 Uhr stellte sich ein 28-Jähriger in der Bahnhofsunterführung vor ein ziviles Einsatzfahrzeug der Polizei und verhinderte so die Weiterfahrt. Nachdem die Beamten ausgestiegen waren und sich als Polizisten zu erkennen gaben, verweigerte der polizeibekannte Mann zunächst Angaben zu seiner Person. Im weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren