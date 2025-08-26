Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schnuppertag in Sömmerda mit Polizeihunden zum Anfassen

Sömmerda (ots)

Die Polizeiinspektion Sömmerda veranstaltet am Freitag, 29.08.2025 in der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr einen Schnuppertag für Personen, die sich für den Polizeiberuf interessieren.

Neben einem Informationsvortrag zur Einstellung und Ausbildung bekommen alle Interessenten die Möglichkeit, die Polizei hautnah zu erleben. So findet eine Dienststellenbesichtigung statt, bei der die Teilnehmer einen Blick in die Gewahrsamszellen werfen, dem Funksprecher bei seiner Arbeit über die Schulter schauen und in einem Streifenwagen probesitzen können.

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung ist die Vorführung des Diensthundewesens. Ein Hundeführer stellt dabei seinen erfahrenen Personenspürhund vor, der eindrucksvoll zeigt, wie vielseitig und zuverlässig Polizeihunde arbeiten. Für leuchtende Augen dürfte zudem eine 17 Wochen alte Hundedame sorgen, die sich noch in der Ausbildung befindet. Der junge Vierbeiner präsentiert erste kleine Übungen und darf im Anschluss auch gestreichelt werden.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung gibt es auf der Homepage der Landespolizeiinspektion Erfurt unter

https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/schnuppertage

