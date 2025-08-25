Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 25-Jähriger nach Schwarzfahrt in Sömmerda handgreiflich

Erfurt/Sömmerda (ots)

Am Samstagmorgen fuhr ein 25-Jähriger ohne gültiges Ticket mit dem Zug von Erfurt nach Sömmerda. Gegen 05:20 Uhr wurde er von einem Zugbegleiter kontrolliert. Der Mann reagierte sofort aggressiv und drohte dem Bahnmitarbeiter mit Schlägen. Kurz nach der Ankunft in Sömmerda unterzogen Polizisten den Schwarzfahrer einer Kontrolle. Zunächst versuchte er sich der Maßnahme durch Flucht zu entziehen. Als dies misslang, schlug er einer Polizistin auf den Arm und leistete den eingesetzten Kräften gegenüber massiven Widerstand. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte, wurde der Mann mit mehreren Strafanzeigen, u. a. wegen Erschleichens von Leistungen, tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, aus der Maßnahme entlassen. (DS)

