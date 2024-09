Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Widerstand geleistet

Offenburg/Lahr (ots)

Gestern Nachmittag wurde am Bahnhof in Offenburg ein 17-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger durch Beamte der Bundespolizei polizeilich kontrolliert. Aufgrund fehlender Ausweisdokumente wurde er zur Überprüfung seiner Identität auf die Dienststelle gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sollte der junge Mann an eine Jugendeinrichtung übergeben werden. Hier weigerte er sich zunächst, das Polizeifahrzeug zu verlassen und musste aus dem Auto verbracht werden. Vor dem Fahrzeug versuchte er dann unvermittelt mittels Kopfstoß einen eingesetzten Beamten zu verletzten, was ihm aber aufgrund der schnellen Reaktion des Beamten nicht gelang. Daraufhin wurde er zu Boden gebracht und gefesselt, hierbei beleidigte er die Beamten mehrfach. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte,wurde er der Jugendeinrichtung übergeben.

