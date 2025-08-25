Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Bürogebäude - Pedelec gestohlen

Erfurt (ots)

Bereits vorige Woche verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Bürogebäude in der Thomasstraße in Erfurt. Die Täter beschädigten zunächst die Hauseingangstür und gelangten anschließend gewaltsam in die Büroräume. Dort stahlen sie ein Reparatur-Set, einen Werkzeugkoffer mit verschiedenen Geräten sowie ein abgestelltes Pedelec der Marke Cube. Der Wert der Beute beläuft sich auf rund 5.800 Euro. Darüber hinaus wurden mehrere Türen sowie ein Schlüsselkasten beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. (DS)

