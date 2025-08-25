LPI-EF: Schmuck aus Wohnung gestohlen

Erfurt (ots) - Am 22.08.2025 gegen 20 Uhr kontrollierte die Polizei in der Straße "Am Herrenberg" einen 33-jährigen Erfurter, welcher mit einem Auto unterwegs war. Dieser ist zuvor durch seine Fahrweise aufgefallen, da er sein Fahrzeug trotz grüner Ampel nicht in Bewegung setzen konnte. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer ausreichenden Fahrerlaubnis für das geführte Fahrzeug ...

