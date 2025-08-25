PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schmuck aus Wohnung gestohlen

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Freitag bis Samstag drangen Unbekannte in eine Wohnung im Erfurter Stadtteil Daberstedt ein. Die Täter hebelten zunächst die Terrassentür auf. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und erbeuteten Schmuck im Wert von rund 1.300 Euro. An der Tür entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Landespolizeiinspektion Erfurt
