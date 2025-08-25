Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Schmuck aus Wohnung gestohlen
Erfurt (ots)
Im Tatzeitraum von Freitag bis Samstag drangen Unbekannte in eine Wohnung im Erfurter Stadtteil Daberstedt ein. Die Täter hebelten zunächst die Terrassentür auf. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und erbeuteten Schmuck im Wert von rund 1.300 Euro. An der Tür entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen. (DS)
