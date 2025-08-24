PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahren ohne Fahrerlaubnis trotz Führerschein

Erfurt (ots)

Am 22.08.2025 gegen 20 Uhr kontrollierte die Polizei in der Straße "Am Herrenberg" einen 33-jährigen Erfurter, welcher mit einem Auto unterwegs war. Dieser ist zuvor durch seine Fahrweise aufgefallen, da er sein Fahrzeug trotz grüner Ampel nicht in Bewegung setzen konnte. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer ausreichenden Fahrerlaubnis für das geführte Fahrzeug war. Sein Führerschein der Klasse B enthält die Schlüsselzahl 78, welche ihn ausschließlich zum Führen von Kraftfahrzeugen mit Automatikgetriebe berechtigt. Bei dem geführten Fahrzeug handelte es sich jedoch um einen PKW mit Schaltgetriebe, was die Problematik beim Anfahren erklärte. Der Mann muss sich nun aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis im Strafverfahren verantworten. (AF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 7443 0
E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 23.08.2025 – 22:11

    LPI-EF: Zeugenaufruf - Flucht vor der Polizei

    Erfurt (ots) - Am frühen Samstagmorgen wollten Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Nord einen Pkw Fahrer im Bereich der Eugen-Richter-Straße in Erfurt kontrollieren. Der Fahrzeugführer missachtete hierbei die Anhalteaufforderungen und versuchte mit hoher Geschwindigkeit zu flüchten. Hierbei nutzte der Flüchtende teilweise, trotz entgegenkommender Fahrzeuge, die Gegenfahrspur. Das Fahrzeug konnte schließlich ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 16:03

    LPI-EF: Schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße

    Sömmerda (ots) - Am 22.08.2025 gegen 10:55 Uhr kam es auf der auf der L1054 zwischen Sömmerda und Schloßvippach zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei befuhr die 41 Jährige Fahrzeugführerin eines PKW VW aus Schloßvippach in Richtung Sömmerda und beabsichtigte nach links auf die A71 aufzufahren. Hierbei übersah diese den 51 Jährigen Fahrzeugführer eines PKW Mercedes, welcher in Richtung Schloßvippach fahren ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 16:02

    LPI-EF: Gefährdung des Straßenverkehrs

    Erfurt (ots) - Am Freitagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, kam es im Erfurter Stadtteil "Roter Berg" zu einem Gefährdungsdelikt im Straßenverkehr. Ein männlicher, augenscheinlich geistig verwirrter, Mann sprang wiederholt zwischen fahrenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn und brachte dadurch den Verkehr zeitweise zum Erliegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde niemand verletzt. Der Mann konnte sich im Anschluss unerkannt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren