Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahren ohne Fahrerlaubnis trotz Führerschein

Erfurt (ots)

Am 22.08.2025 gegen 20 Uhr kontrollierte die Polizei in der Straße "Am Herrenberg" einen 33-jährigen Erfurter, welcher mit einem Auto unterwegs war. Dieser ist zuvor durch seine Fahrweise aufgefallen, da er sein Fahrzeug trotz grüner Ampel nicht in Bewegung setzen konnte. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer ausreichenden Fahrerlaubnis für das geführte Fahrzeug war. Sein Führerschein der Klasse B enthält die Schlüsselzahl 78, welche ihn ausschließlich zum Führen von Kraftfahrzeugen mit Automatikgetriebe berechtigt. Bei dem geführten Fahrzeug handelte es sich jedoch um einen PKW mit Schaltgetriebe, was die Problematik beim Anfahren erklärte. Der Mann muss sich nun aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis im Strafverfahren verantworten. (AF)

