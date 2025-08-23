PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße

Sömmerda (ots)

Am 22.08.2025 gegen 10:55 Uhr kam es auf der auf der L1054 zwischen Sömmerda und Schloßvippach zu einem schweren Verkehrsunfall.

Hierbei befuhr die 41 Jährige Fahrzeugführerin eines PKW VW aus Schloßvippach in Richtung Sömmerda und beabsichtigte nach links auf die A71 aufzufahren. Hierbei übersah diese den 51 Jährigen Fahrzeugführer eines PKW Mercedes, welcher in Richtung Schloßvippach fahren wollte. Bei der anschließenden Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden.

In der weiteren Folge kam der PKW Mercedes von der Fahrbahn ab und kollidierte hierbei mit der Leitplanke. Zudem geriet der PKW VW aufgrund der Kollision ins Schleudern und stieß hierbei mit einem weiteren PKW VW zusammen, welcher ebenfalls auf die A 71 auffahren wollte.

Bei dem Unfall verletzten sich der Fahrzeugführer des PKW Mercedes, sowie die Unfallverursacherin leicht. Beide wurden zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankhenhaus verbracht. (MK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

