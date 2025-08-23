Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aggressiver Rollstuhlfahrer

Erfurt (ots)

Am Samstag, den 23.08.2025, gegen 10:00 Uhr, kam es im Bereich der Erfurter Innenstadt durch einen Rollstuhlfahrer innerhalb kürzester Zeit zu mehreren Angriffen auf unbeteiligte Passanten. Diese wurden mittels Schlägen leicht verletzt. Der vermeintliche Täter konnte auf dem Willy-Brandt-Platz festgestellt werden. Er gab gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass er Opfer einer Straftat geworden ist. Die Körperverletzungsdelikte wären nicht von ihm ausgegangen. Zu diesem Zeitpunkt wurden die ersten Anzeigen bereits aufgenommen. Im Anschluss setzte er seine Fahrt in Richtung Leipziger Straße fort. Auch hier geriet er mit einem unbeteiligten Passanten in Streit und verletzte diesen mit einem Faustschlag. Der unter Drogen stehende Erfurter wurde erneut von Polizeibeamten angetroffen. Bei der polizeilichen Maßnahme versuchte er die eingesetzten Polizeibeamten zu schlagen. Daraufhin wurde er zu Boden gebracht und fixiert. Bei der Festnahme leistete der 22-Jährige körperlichen Widerstand. Für weitere Untersuchungen wurde die Person in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Körperverletzung, Widerstand und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte.(DD)

