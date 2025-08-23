PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aggressiver Rollstuhlfahrer

Erfurt (ots)

Am Samstag, den 23.08.2025, gegen 10:00 Uhr, kam es im Bereich der Erfurter Innenstadt durch einen Rollstuhlfahrer innerhalb kürzester Zeit zu mehreren Angriffen auf unbeteiligte Passanten. Diese wurden mittels Schlägen leicht verletzt. Der vermeintliche Täter konnte auf dem Willy-Brandt-Platz festgestellt werden. Er gab gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass er Opfer einer Straftat geworden ist. Die Körperverletzungsdelikte wären nicht von ihm ausgegangen. Zu diesem Zeitpunkt wurden die ersten Anzeigen bereits aufgenommen. Im Anschluss setzte er seine Fahrt in Richtung Leipziger Straße fort. Auch hier geriet er mit einem unbeteiligten Passanten in Streit und verletzte diesen mit einem Faustschlag. Der unter Drogen stehende Erfurter wurde erneut von Polizeibeamten angetroffen. Bei der polizeilichen Maßnahme versuchte er die eingesetzten Polizeibeamten zu schlagen. Daraufhin wurde er zu Boden gebracht und fixiert. Bei der Festnahme leistete der 22-Jährige körperlichen Widerstand. Für weitere Untersuchungen wurde die Person in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Körperverletzung, Widerstand und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte.(DD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 7443 0
E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 23.08.2025 – 11:14

    LPI-EF: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

    Erfurt (ots) - Die seit Freitagabend vermisste 14-Jährige aus Erfurt wurde wohlbehalten angetroffen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Vermisstensuche. (TS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Nord Telefon: 0361 7840 0 E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 12:44

    LPI-EF: Fahrradfahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestürzt

    Erfurt (ots) - Alkohol und Drogen gehören nicht in den Straßenverkehr. Das musste gestern Abend auch ein 39-jähriger Fahrradfahrer in Erfurt schmerzhaft feststellen. Gegen 18:30 Uhr war der Mann in der Schlösserstraße in Richtung Anger unterwegs, als er in die Straßenbahnschienen geriet und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht an den Händen. Bei der ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 12:43

    LPI-EF: Flächenbrand sorgt für größeren Feuerwehreinsatz

    Erfurt (ots) - Donnerstagabend kam es in Erfurt zu einem Flächenbrand. Kurz vor 21:00 Uhr entdeckten Zeugen im Bereich der Erfurter Straße brennendes Buschwerk und alarmierten die Feuerwehr. Diese konnte die Flammen auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmetern Wiese und Gestrüpp schnell löschen. Nach ersten Erkenntnissen war vermutlich ein noch glühender Stoff unsachgemäß entsorgt worden und hatte das Feuer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren