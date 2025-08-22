Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flächenbrand sorgt für größeren Feuerwehreinsatz

Erfurt (ots)

Donnerstagabend kam es in Erfurt zu einem Flächenbrand. Kurz vor 21:00 Uhr entdeckten Zeugen im Bereich der Erfurter Straße brennendes Buschwerk und alarmierten die Feuerwehr. Diese konnte die Flammen auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmetern Wiese und Gestrüpp schnell löschen. Nach ersten Erkenntnissen war vermutlich ein noch glühender Stoff unsachgemäß entsorgt worden und hatte das Feuer ausgelöst. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bezifferbar. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. (DS)

