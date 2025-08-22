Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestürzt

Erfurt (ots)

Alkohol und Drogen gehören nicht in den Straßenverkehr. Das musste gestern Abend auch ein 39-jähriger Fahrradfahrer in Erfurt schmerzhaft feststellen. Gegen 18:30 Uhr war der Mann in der Schlösserstraße in Richtung Anger unterwegs, als er in die Straßenbahnschienen geriet und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht an den Händen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme ergab ein Alkoholtest einen Wert von knapp 2,3 Promille. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Methamphetamin und Cannabis. Nachdem die ambulante Behandlung abgeschlossen war, musste sich der 39-Jährige auf einer Polizeidienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (DS)

