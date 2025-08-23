PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

Erfurt (ots)

Die seit Freitagabend vermisste 14-Jährige aus Erfurt wurde wohlbehalten angetroffen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Vermisstensuche. (TS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

