LPI-EF: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

Erfurt (ots) - Böse enden hätte ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Donnerstagabend in der Erfurter Innenstadt. Kurz nach 20:00 Uhr war eine 20-jährige VW-Fahrerin in der Rosengasse unterwegs gewesen, als sie mit ihrem Auto gegen eine teilweise herausgehobene Schachtabdeckung fuhr. Dabei entstand an ihrem VW ein Schaden von rund 8.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt ...

mehr