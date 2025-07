Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Mehrere Jugendliche greifen Wohnsitzlosen mit Glasflasche an

Bad Kreuznach (ots)

In den frühen Morgenstunden des 24.07.2025 kam es gegen 02:00 Uhr, unweit der Fußgängerzone, zu einer Auseinandersetzung in der Baumgartenstraße in Bad Kreuznach. Ein 38-jähriger Obdachloser traf dort auf ca. sechs Jugendliche. Im Verlauf eines Streitgesprächs soll einer der Jugendlichen dem Geschädigten eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben, welche hieraufhin zu Bruch ging. Der Geschädigt ging daraufhin verletzt zu Boden. Die Jugendlichen flohen daraufhin von der Örtlichkeit und konnten auch im Rahmen der anschließenden Fahndung nicht mehr durch Polizeikräfte angetroffen werden. Der Geschädigte wurde vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch behandelt und anschließend zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die jugendliche Gruppe soll sowohl zur Hälfe aus männlichen, als auch weiblichen Personen bestanden haben.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden. Das gleiche gilt für Hinweisgeber, welche um die o.g. Zeit eine Jugendgruppe im Innenstadtbereich wahrgenommen haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell