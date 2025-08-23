PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefährdung des Straßenverkehrs

Erfurt (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, kam es im Erfurter Stadtteil "Roter Berg" zu einem Gefährdungsdelikt im Straßenverkehr. Ein männlicher, augenscheinlich geistig verwirrter, Mann sprang wiederholt zwischen fahrenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn und brachte dadurch den Verkehr zeitweise zum Erliegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde niemand verletzt. Der Mann konnte sich im Anschluss unerkannt vom Ereignisort entfernen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Zeugen sowie mögliche Geschädigte werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Nord unter Angabe der Vorgangsnummer 0219109 zu melden.(ER)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 23.08.2025 – 15:45

    LPI-EF: Aggressiver Rollstuhlfahrer

    Erfurt (ots) - Am Samstag, den 23.08.2025, gegen 10:00 Uhr, kam es im Bereich der Erfurter Innenstadt durch einen Rollstuhlfahrer innerhalb kürzester Zeit zu mehreren Angriffen auf unbeteiligte Passanten. Diese wurden mittels Schlägen leicht verletzt. Der vermeintliche Täter konnte auf dem Willy-Brandt-Platz festgestellt werden. Er gab gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass er Opfer einer Straftat geworden ist. ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 11:14

    LPI-EF: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

    Erfurt (ots) - Die seit Freitagabend vermisste 14-Jährige aus Erfurt wurde wohlbehalten angetroffen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Vermisstensuche. (TS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Nord Telefon: 0361 7840 0 E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 12:44

    LPI-EF: Fahrradfahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestürzt

    Erfurt (ots) - Alkohol und Drogen gehören nicht in den Straßenverkehr. Das musste gestern Abend auch ein 39-jähriger Fahrradfahrer in Erfurt schmerzhaft feststellen. Gegen 18:30 Uhr war der Mann in der Schlösserstraße in Richtung Anger unterwegs, als er in die Straßenbahnschienen geriet und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht an den Händen. Bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren