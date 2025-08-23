Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Gefährdung des Straßenverkehrs
Erfurt (ots)
Am Freitagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, kam es im Erfurter Stadtteil "Roter Berg" zu einem Gefährdungsdelikt im Straßenverkehr. Ein männlicher, augenscheinlich geistig verwirrter, Mann sprang wiederholt zwischen fahrenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn und brachte dadurch den Verkehr zeitweise zum Erliegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde niemand verletzt. Der Mann konnte sich im Anschluss unerkannt vom Ereignisort entfernen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.
Zeugen sowie mögliche Geschädigte werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Nord unter Angabe der Vorgangsnummer 0219109 zu melden.(ER)
