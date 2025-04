Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen gesucht: Jugendlicher um Bekleidungsstücke beraubt

Offenbach (ots)

(lei) Nach einem Straßenraub am frühen Samstagabend in der Konrad-Adenauer-Straße sucht die Kriminalpolizei Zeugen des Vorfalls, der sich gegen 18.50 Uhr abgespielt hat. Demnach hatte ein 15-Jähriger zuvor im Internet eine Kappe und eine Daunenjacke zum Verkauf angeboten. Zu der Übergabe erschienen drei Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren. Unvermittelt wurde der Verkäufer bedrohlich angegangen, mit Pfefferspray angesprüht und der Bekleidungsstücke beraubt. Die Täter flüchteten über die Konrad-Adenauer-Straße in unbekannte Richtung.

Von den drei Räubern konnten lediglich zwei näher beschrieben werden: Der erste war etwa 1,75 Meter groß und hatte kurze, schwarze, gelockte Haare. Er war mit einer grauen Hose und Jacke sowie einer schwarzen Weste bekleidet und trug zudem eine schwarze Adidas-Tasche mit sich. Der zweite war kräftig und trug zu seiner schwarzen Bekleidung ein schwarzes Basecap sowie eine schwarze Maske.

Die Polizei bitte in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 26.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

