LPI-EF: Zeugenaufruf - Flucht vor der Polizei

Erfurt (ots)

Am frühen Samstagmorgen wollten Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Nord einen Pkw Fahrer im Bereich der Eugen-Richter-Straße in Erfurt kontrollieren. Der Fahrzeugführer missachtete hierbei die Anhalteaufforderungen und versuchte mit hoher Geschwindigkeit zu flüchten. Hierbei nutzte der Flüchtende teilweise, trotz entgegenkommender Fahrzeuge, die Gegenfahrspur. Das Fahrzeug konnte schließlich gestoppt werden und es stellte sich heraus, dass der 22-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter Angabe der Einsatznummer 25346973 beim Inspektionsdienst Nord der Landespolizeiinspektion Erfurt zu melden. (TH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

