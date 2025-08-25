PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Verkehrskontrolle im Erfurter Norden

Erfurt (ots)

Am Samstagabend wurde eine großangelegte Verkehrskontrolle im Erfurter Stadtteil Hohenwinden durchgeführt. Neben diversen kleineren Verkehrsverstößen, hielten die Beamten auch zwei Autofahrer an, bei welchen ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Die Beamten staunten nicht schlecht, als bei beiden Fahrzeugführern erhöhte Atemalkoholwerte festgestellt wurden. Sie erwartet nun jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, welche ein empfindliches Bußgeld nach sich ziehen werden. (BB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren