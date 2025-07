Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hoya (ots)

(Kun) Am 09.07.2025 um 07:52 Uhr wurde auf dem Parkplatz an der Rudolf-Harbig-Straße 4 in Hoya ein PKW mit laufendem Motor angetroffen. In dem Fahrzeug saßen schlafend drei Männer aus Berlin, Ravensburg und Ingoldingen. Keiner der drei Männer war im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin war das Auto nicht zugelassen und es waren entstempelte und nicht für das Auto zugelassene Kennzeichen montiert. Auf den 25-Jährigen Mann auf dem Fahrersitz kommt jetzt unter anderen ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauch zu.

