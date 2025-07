POL-NI: Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Nienburg (ots) - (Kun) Ein 26-jähriger Nienburger fuhr mit seinem Fahrrad in der Bahnhofstraße in Richtung Verdener Straße. Vor der Kreuzung Verdener Landstraße wollte er auf die Rechtsabbiegerspur fahren. Dort befand sich ein 20-Jähriger aus Häuslingen mit seinem Toyota. Der Fahrradfahrer übersah das Auto auf der Rechtsabbiegerspur. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand leichter Schaden am PKW und am Fahrrad. ...

