Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Nienburg (ots)

(Kun) Ein 26-jähriger Nienburger fuhr mit seinem Fahrrad in der Bahnhofstraße in Richtung Verdener Straße. Vor der Kreuzung Verdener Landstraße wollte er auf die Rechtsabbiegerspur fahren. Dort befand sich ein 20-Jähriger aus Häuslingen mit seinem Toyota. Der Fahrradfahrer übersah das Auto auf der Rechtsabbiegerspur. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand leichter Schaden am PKW und am Fahrrad. Der Fahrerfahrer verletzte sich leicht.

