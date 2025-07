POL-NI: Unfall mit Linienbus

Stadthagen (ots) - (Kun) In der Nacht von Freitag, den 04.07.2025 19:00 Uhr auf Samstag, den 05.07.2025 2:22 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Bäckerei in der Hüttenstraße 25 in Stadthagen. Aus der Bäckerei wurde eine Geldkassette mit einer niedrigen dreistelligen Geldsumme entwendet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei in Stadthagen unter 05721-98220 zu wenden. Rückfragen bitte an: Gesa Kuna ...

