POL-NI: Fahrzeugführer unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Bückeburg (ots)

Ein 20jähriger Fahrer eines E-Scooters ist am Samstag gg. 00.20 Uhr auf der Eveser Straße in Evesen von der Polizei Bückeburg kontrolliert worden. Der Bückeburger zeigte Anzeichen einer Drogenbeeinflussung. Ein durchgeführter Drogenvortest fiel dementsprechend auch positiv aus und deutete die Beeinflussung von Betäubungsmitteln an. Dem 20jährigen ist eine Blutprobe entnommen worden

Ebenfalls am Samstag ist um 09.40 Uhr ein 66jähriger Bückeburger mit seinem PKw Peugeot in der Bückeburger Kreuzbreite unter Alkoholeinfluss unterwegs gewesen. Bei einem Alkotest pustete der Bückeburger einen positiven Wert von 0,77 Atemalkoholkonzentration. Im Anschluss ist dem 66jährigen eine Blutprobe entnommen worden.

Für einen 33jährigen Autofahrer aus Bingen am Rhein, der am heutigen Montag um 02.20 Uhr mit seinem Pkw VW auf der Reise nach Mainz war, endete die Fahrt auf der Steinberger Straße in Bückeburg. Der Bingener fiel den Beamten mit seiner extrem langsamen Fahrweise auf. Der Alkotest zeigte bei dem 33jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 1,27 an. Die Weiterfahrt ist untersagt worden und vor der stattfindenden Blutprobe wurde der Führerschein beschlagnahmt.

