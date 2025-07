POL-NI: Einbruch in Bäckerei

Auetal (ots) - (Kun) Am 05.07.2025 um 15:10 Uhr kam ein 51-jähriger Motorradfahrer aus Soltau aufgrund eines Fahrfehlers in der Klein Holtensener Straße im Auetal zu Fall und verletzte sich dadurch schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein geschätzter Schaden von 7500 Euro. Rückfragen bitte an: Gesa Kuna Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg Amalie-Thomas-Platz 1 ...

