POL-NI: Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht

Obernkirchen (ots) - (Kun) Am 06.07.2025 um 13:05 Uhr stürzte ein 35-Jähriger aus Barsinghausen beim Befahren der Steinbruchstraße in Richtung des JBF-Centrums in Obernkirchen mit seinem Motorrad in einer Linkskurve und verletzte sich dabei schwer. Noch ist die Unfallursache nicht bekannt. Am Motorrad entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Gesa Kuna Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg Amalie-Thomas-Platz 1 31582 ...

mehr