POL-NI: Rundballenpresse brennt

Seggebruch/Tallensen/Echtorf (ots)

Auf einer Wiese an der Tallenser Straße in Tallensen-Echtorf ist am Samstag gegen 12.00 Uhr eine Rundballenpresse der Marke Krone während des Betriebes in Brand geraten und in der Folge ausgebrannt.

Der Nutzer der Heuballenpresse haben während der Arbeiten eine Flammenentwicklung festgestellt und sofort die Arbeiten eingestellt, den Traktor weggefahren und die Presse auf eine Wiese abgestellt.

Die Feuerwehr löschte die Flammen an dem landwirtschaftlichen Fahrzeug mit Schaum.

Die Polizei beschlagnahmte das Fahrzeug; es wird ein technischer Defekt als Brandursache vermutet.

