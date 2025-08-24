Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschwindigkeitskontrollen im Landkreis Sömmerda

Sömmerda (ots)

Am Wochenende vom 22.08.2025 bis zum 24.08.2025 führten Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda mehrere Geschwindigkeitskontrollen durch.

Am 22.08.2025 konnten im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr insgesamt 8 Verstöße in Schloßvippach festgestellt werden. Bei erlaubten 50 km/h konnte ein Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 68 km/h festgestellt werden.

Am 23.08.2025 führten die Beamten der Polizeiinspektion Sömmerda in Weißensee im Zeitraum vom 12:00 Uhr bis 13:35 Uhr die Geschwindigkeitskontrolle durch. Bei erlaubten 50 km/h konnte hier ebensfalls eine Höchstgeschwindigkeit von 68 km/h gemessen werden. Insgesamt wurde in Weißensee 7 Verstöße geahndet.

Neben den Geschwindigkeitsverstößen konnte zudem ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt werden. Hierbei fuhr die 45 jährige mit ihrem Mitsubishi ebenfalls zu schnell. Eine anschließende Kontrolle hat ergeben, dass für ihr Fahrzeug kein Versicherungsschutz mehr bestand. Die Weiterfahrt wurde ihr in der Folge untersagt.(MK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell