Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Graffiti mit Fußballbezug in Sömmerda

Sömmerda (ots)

Unbekannte besprühten zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag in Sömmerda eine Trafostation mit Fußballbezug. In der Ehrhardtstraße Ecke Rheinmetallstraße brachten die Täter auf einer Fläche von etwa 6,5 m x 2,5 m zunächst eine weiße Grundierung auf und sprühten anschließend in roter Farbe einen Schriftzug. Der entstandene Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0218946 zu melden. (DS)

