Polizei Dortmund

POL-DO: Trickdieb nach umfangreichen Ermittlungen in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Am 29.11.2024 kam es in der Straße Pleckenbrinck zu einem Trickdiebstahl. Eine 74-jährige Dortmunderin hatte über einen Aushang in der Straße alte Möbel zum Kauf angeboten. Ein 49-jähriger Mann aus Dortmund nutzte Aushänge und Inserate zu seinem Vorteil aus. Nun klickten die Handschellen.

Gegen 10:30 Uhr meldete sich der 49-Jährige zunächst über Telefon bei der Dortmunderin und gab vor, sich für die Möbel zu interessieren, lenkte das Gespräch je-doch ziemlich schnell auf den Schmuck der Frau. Wenig später suchte er dann tat-sächlich die Wohnung der 74-Jährigen auf. In einem unbeobachteten Augenblick steckte sich der Täter Schmuck im Wert von 3500,-EUR ein und verließ die Wohnung. Im Rahmen aufwändiger Ermittlungen und Auswertungen elektronischer Geräte konnte der Name des Mannes ermittelt werden. Fotos und ein Superrecognizer der Polizei bestätigten diesen und führten schließlich zu dem Mann.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde durch das zuständige Amtsgericht ein Untersuchungshaftbefehl gegen den seit 2001 wegen ähnlicher Delikte bekannten 49-Jährigen erlassen.

Nunmehr versuchte der 49-Jährige, sich der Festnahme durch Flucht zu entziehen und tauchte unter. Polizisten trafen ihn jedoch am Mittwochmorgen (11. Juni) in einer Wohnung in der Straße Unterdelle an und nahmen den Mann fest.

Die Polizei warnt: Lassen Sie Unbekannte nicht unbeaufsichtigt in Ihre Wohnung. Auch dann nicht, wenn der Anlass augenscheinlich positiv ist. Und: Lassen Sie sich nicht durch Gespräche ablenken. Angehörige sollten immer wieder mit Senior-en über solche Situationen und die richtigen Verhaltensweisen sprechen. Denn: Die Betrüger nutzen die Hilfsbereitschaft, die Freundlichkeit, die Einsamkeit und die Wehrlosigkeit älterer Menschen schamlos aus.

Sollten Sie verunsichert sein, scheuen Sie sich nicht, Ihre Polizei über den Notruf 110 anzurufen. In jedem Fall zeigen Sie einen Betrug zu Ihrem Nachteil an.

