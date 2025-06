Polizei Dortmund

POL-DO: Streifenwagen bei Unfallaufnahme beschädigt: Die Polizei sucht weitere Zeugen

Dortmund (ots)

Nach einer Sachbeschädigung an einem Streifenwagen der Polizeiwache Asseln sucht die Polizei nun Zeugen. Am Samstag (7. Juni) gegen 21:30 Uhr beschädigte eine unbekannte männliche Person ein Reifen eines abgestellten Streifenwagens.

Die Beamten der Polizeiwache Asseln waren am Wickeder Hellweg 98 im Einsatz. Zuvor kam es dort zu einem Verkehrsunfall. Während der Unfallaufnahme machte ein Zeuge die Beamten auf den Vorfall aufmerksam.

Dieser gab an, dass eine männliche Person mit der rechten Hand eine Stichbewegung am linken Vorderreifen des Ford S-Max durchgeführt habe. Anschließend sei der Täter in Richtung Norden (rückwärtiges Gelände der dortigen Sparkasse) geflüchtet.

Der Zeuge beschrieb den Täter als ca. 175 cm groß und schlank. Er habe einen dunklen Kapuzenpullover getragen und in der linken Hand eine Bierflasche gehalten. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Staatsschutz der Polizei Dortmund geführt.

Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen, die Angaben die zur Tat oder zu dem möglichen Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an die Kriminalwache Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

