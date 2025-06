Polizei Dortmund

POL-DO: Volltreffer bei allgemeiner Verkehrskontrolle: Polizei stellt scharfe Schusswaffe, ein Messer und Bargeld sicher

Dortmund (ots)

Am Samstag (7. Juni) kontrollierten Beamte der Dortmunder Polizei ein Auto auf der Hansastraße. Dabei stellten sie eine kleinkalibrige Schusswaffe, ein Einhandmesser sowie einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag sicher.

Gegen 17:15 Uhr hielten Beamte der Dortmunder Polizei einen Mercedes-Benz GLE an, um eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen. In dem Fahrzeug saßen ein 32-Jähriger aus Werne und ein 22-Jähriger aus Lünen. Im Zuge der Kontrolle wurde in einer Umhängetasche eine Handfeuerwaffe vom Typ Walther P22, ein Einhandmesser sowie ein mittlerer vierstelliger Bargeldbetrag sichergestellt.

Gegen die Fahrzeuginsassen wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet, die Waffe und das Messer wurden sichergestellt. Das Bargeld wurde mit dem Ziel der präventiven Vermögensabschöpfung gesichert.

Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft gegen die Männer lagen nicht vor. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen - darunter eine erkennungsdienstliche Behandlung - konnten sie die Polizeiwache verlassen.

