Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Hotel

Düren (ots)

Ein Hotel in der Straße "An Gut Nazareth" wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag (09.12.2024) zum Ziel von Einbrechern. Im Zeitraum zwischen 02:40 Uhr und 03:50 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten.

Zunächst durchsuchten die Täter den Thekenbereich des Hotels, bevor sie gewaltsam in das Büro eindrangen. Auch dort wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Nach aktuellem Stand entwendeten die Täter Bargeld im unteren dreistelligen Bereich und brachen zudem einen Schlüsselkasten auf. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung der Straße "An Gut Nazareth" bemerkt haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell