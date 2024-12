POL-DN: Mutmaßliche Drogendealer festgenommen - Betäubungsmittel, Bargeld und Waffen sichergestellt

Düren (ots) - Am Sonntagabend (08.12.2024) erlitt ein 40-Jähriger aus den Niederlanden bei einem Verkehrsunfall so schwere Verletzungen, dass er verstarb. Zeugenaussagen zu Folge überquerte der Niederländer trotz Rotlichtzeigender Fußgängerampel gegen 18:00 Uhr die B56 in Richtung "Im Großen Tal". Hierbei wurde er durch den Pkw eines 53-Jährigen aus Düren erfasst, der die B 56 aus Richtung A4 in Fahrtrichtung ...

