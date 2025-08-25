Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Durstiger Dieb stiehlt Fahrrad aus Keller

Landkreis Sömmerda (ots)

Sonntagabend zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr drang ein Unbekannter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Walschleben im Landkreis Sömmerda ein. In der Straße Am See hebelte er die Tür eines Kellerabteils auf und entwendete ein hochwertiges Mountainbike der Marke Cube im Wert von rund 3.800 Euro. Außerdem leerte er eine im Keller gelagerte Bierflasche. Ob der Einbruch so anstrengend war, dass sich der Täter erst erfrischen musste, ist der Polizei allerdings nicht bekannt. Am Holzrahmen und an der Tür entstand ein Schaden von etwa 250 Euro. Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls wurden aufgenommen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell