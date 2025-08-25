Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kripo-Beamter bei Angriff in Erfurt leicht verletzt

Erfurt (ots)

Freitagnacht kam es in Erfurt zu einem tätlichen Angriff auf einen Kripo-Beamten. Gegen 23:55 Uhr stellte sich ein 28-Jähriger in der Bahnhofsunterführung vor ein ziviles Einsatzfahrzeug der Polizei und verhinderte so die Weiterfahrt. Nachdem die Beamten ausgestiegen waren und sich als Polizisten zu erkennen gaben, verweigerte der polizeibekannte Mann zunächst Angaben zu seiner Person. Im weiteren Kontrollverlauf schlug der 28-Jährige unvermittelt in Richtung eines Kriminalbeamten und traf ihn mit dem Ellenbogen im Gesicht. Der Beamte erlitt leichte Verletzungen, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Der Angreifer konnte überwältigt werden, gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. (DS)

