Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Schaden, geringe Beute

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in eine Kindertagesstätte im Erfurter Ortsteil Marbach ein. Die Täter verschafften sich über ein Kellerfenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Mit Gewalt zerstörten sie anschließend eine Bürotür, mehrere Schranktüren sowie einen Tresor. Während die Täter lediglich Bargeld in Höhe von rund 600 Euro erbeuteten, entstand durch die massiven Beschädigungen ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell