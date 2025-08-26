PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Schaden, geringe Beute

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in eine Kindertagesstätte im Erfurter Ortsteil Marbach ein. Die Täter verschafften sich über ein Kellerfenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Mit Gewalt zerstörten sie anschließend eine Bürotür, mehrere Schranktüren sowie einen Tresor. Während die Täter lediglich Bargeld in Höhe von rund 600 Euro erbeuteten, entstand durch die massiven Beschädigungen ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 08:47

    LPI-EF: Unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

    Erfurt (ots) - Montagabend stoppten Polizeibeamte in Erfurt einen 33-jährigen Autofahrer. Gegen 20:00 Uhr war der Mann mit einem Ford in der Stauffenbergallee unterwegs gewesen, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem stand er unter dem Einfluss von Methamphetamin. Bei der Kontrolle stellte sich weiter heraus, dass das Auto nicht zugelassen war. Der Ford war mit gefälschten Kennzeichen ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 08:46

    LPI-EF: Einbruch in Kosmetikstudio

    Erfurt (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte in ein Kosmetikstudio in der Erfurter Innenstadt ein. Die Täter hebelten mit Gewalt eine Hintertür auf und gelangten so in die Geschäftsräume. Dort stahlen sie aus einem unverschlossenen Schrank Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich. Während die Beute vergleichsweise gering ausfiel, entstand durch die Beschädigung der Tür ein Sachschaden von rund 800 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren